Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 40,17 poin.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 40,17 poin.
HOME MULTIMEDIA Foto

IHSG Ditutup Melemah 40,17 Poin

Senin 05 Februari 2024 19:37 WIB
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (5/2/2024). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 40,17 poin atau 0,55% ke level 7.198,61 pada akhir perdagangan. Tercatat 200 saham menguat, 335 saham melemah dan 231 saham stagnan.

