Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menunjukkan sepatunya yang ia beli seharga Rp65.000 saat tatap muka dan dialog bersama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024). Ganjar yang pernah bersekolah di sekolah Kristen saat SMA menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama dengan mengedepankan moral dan etika.