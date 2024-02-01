Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ganjar Pranowo Beli Sepatu Harganya Murah Banget

Kamis 01 Februari 2024 16:18 WIB
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menunjukkan sepatunya yang ia beli seharga Rp65.000 saat tatap muka dan dialog bersama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024). Ganjar yang pernah bersekolah di sekolah Kristen saat SMA menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama dengan mengedepankan moral dan etika. 

