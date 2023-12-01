Sejumlah remaja yang berhias pelawak khas Bali berdiri di dekat poster peringatan Hari AIDS Sedunia .
Pengunjung menuliskan pendapat terkait isu HIV AIDS di spanduk.
Hari AIDS Sedunia, Penularan Terbanyak Melalui Heteroseksual

Jum'at 01 Desember 2023 13:11 WIB
Sejumlah remaja yang berhias pelawak khas Bali berdiri di dekat poster peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 di Denpasar, Bali, Jumat (1/12/2023). Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati menyebut kasus HIV dari tahun ke tahun masih mangalami peningkatan, berdasarkan data sampai September 2023 kasus HIV di Kota Denpasar telah tercatat 15.406 orang, yakni jumlah penularan terbanyak melalui heteroseksual 11.026 orang, homoseksual 3.094 orang, dan penggunaan narkoba suntik 632 orang. 

 

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

