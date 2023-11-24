Konflik rumah tangga yang dialami oleh aktris senior Jenny Rachman telah memasuki babak akhir. Jenny Rachman telah resmi bercerai dari Suprajarto sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 22 November 2023.

Mursyida, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menyatakan, putusan cerai pernikahan Jenny Rachman dan Suprajarto dibacakan dalam persidangan yang digelar Rabu (22/11/2023).

"Perkara permohonan talak cerai dengan nomor perkara 1078/Pdt.G/2023/PA_JAKPUS dengan pemohon S (Suprajarto) dan termohon JR (Jenny Rachman) sudah diputus cerai," kata Mursyida.

Lebih lanjut Mursyida menjelaskan, permohonan talak S dikabulkan. Sementara gugatan rekonvensi Jenny Rachman dikabulkan sebagian. Dalam putusan gugatan rekonvensi, Jenny Rachman menerima nafkah iddah Rp 600 juta dan mut'ah Rp 1 miliar dari Suprajarto.

Suprajarto melayangkan gugatan cerai pada tanggal 18 Juli 2023, dan dalam agenda mediasi yang dilakukan pada 16 Agustus 2023, kedua belah pihak yaitu Jenny Rachman dan Suprajarto sepakat untuk bercerai. Keduanya pun menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan proses gugatan cerai sehingga proses perceraian keduanya berlangsung tanpa hambatan berarti.

Jenny Rachman dan Suprajarto menikah pada 18 April 2008 lalu. Dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai keturunan. Saat menikah di 2008 lalu, Suprajarto merupakan duda cerai mati dengan 2 (dua) anak kandung dan Jenny Rachman merupakan janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak kandung.

Ini merupakan pernikahan Jenny Rachman ke-4 yang kandas karena perceraian. Jenny Rachman merupakan aktris papan atas Tanah Air tahun 1980-an. Baru-baru ini Jenny come back ke layar lebar lewat film ‘Air Mata di Ujung Sajadah’.

