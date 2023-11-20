Foto 1 / 2
Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan masyarakat asli Kokoda di Kota Sorong.
Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan masyarakat asli Kokoda di Kota Sorong.
Ganjar Pranowo Bertemu Masyarakat Adat di Papua Barat Daya
Senin 20 November 2023 14:33 WIB
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan masyarakat asli Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023). Capres Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam kunjungannya ke wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/rwa.
