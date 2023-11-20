Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan masyarakat asli Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023). Capres Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam kunjungannya ke wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/rwa.