Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel berbaring di rumah sakit Indonesia.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel berbaring di rumah sakit Indonesia.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel berbaring di rumah sakit Indonesia.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rumah Sakit Indonesia Gaza Bertahan di Tengah Serangan Membabi Buta Israel

Jum'at 17 November 2023 14:24 WIB
A
A
A

Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel berbaring di rumah sakit Indonesia setelah rumah sakit Al Shifa tidak berfungsi di tengah serangan darat Israel, di Jalur Gaza utara, 16 November 2023.

Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, Palestina dilaporkan sudah tak bisa beroperasi akibat serangan tentara Israel ke wilayah tersebut.

Direktur RS Indonesia Atef al-Kahlout mengatakan seluruh departemen rumah sakit sudah tak bisa memberikan pelayanan mulai hari ini, Kamis (16/11) waktu setempat.

Israel menggempur wilayah Gaza sejak 7 Oktober lalu setelah pasukan kelompok militan Hamas menyerang Negeri Zionis tersebut. Tentara Israel menyerang membabi buta hingga menewaskan belasan ribu warga Palestina, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan.

Hingga hari ini pasukan Israel masih melancarkan serangan ke sejumlah lokasi, salah satunya rumah sakit di Gaza. Terbaru mereka menggerebek RS Al Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza. Israel menuding ada markas komando Hamas di rumah sakit tersebut.

Terbaru tentara Israel mengerahkan sejumlah tank mengepung RS Al-Ahli, satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi dalam beberapa hari terakhir.

REUTERS/Fadi Alwhidi

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Keterangan Pers Dubes Iran di Jakarta Terkait Kematian Ali Khamenei dan Serangan AS - Israel
Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza
Aksi Damai Perempuan Boikot Produk Terafiliasi Israel di Patung Kuda
Aksi Teatrikal di Depan Kedubes AS, Suarakan Solidaritas untuk Warga Gaza
Konflik Memanas, Dubes Iran di Jakarta Kecam Serangan Israel ke Fasilitas Sipil
Pameran Foto Gaza untuk Al-Aqsa: Potret Perlawanan dan Keteguhan
Aksi Solidaritas untuk Kapal Madleen Digelar di Kedubes AS, Kecam Pembajakan oleh Israel
Aksi Teatrikal Penangkapan Perdana Menteri Israel