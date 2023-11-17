Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel berbaring di rumah sakit Indonesia setelah rumah sakit Al Shifa tidak berfungsi di tengah serangan darat Israel, di Jalur Gaza utara, 16 November 2023.



Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, Palestina dilaporkan sudah tak bisa beroperasi akibat serangan tentara Israel ke wilayah tersebut.



Direktur RS Indonesia Atef al-Kahlout mengatakan seluruh departemen rumah sakit sudah tak bisa memberikan pelayanan mulai hari ini, Kamis (16/11) waktu setempat.



Israel menggempur wilayah Gaza sejak 7 Oktober lalu setelah pasukan kelompok militan Hamas menyerang Negeri Zionis tersebut. Tentara Israel menyerang membabi buta hingga menewaskan belasan ribu warga Palestina, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan.



Hingga hari ini pasukan Israel masih melancarkan serangan ke sejumlah lokasi, salah satunya rumah sakit di Gaza. Terbaru mereka menggerebek RS Al Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza. Israel menuding ada markas komando Hamas di rumah sakit tersebut.



Terbaru tentara Israel mengerahkan sejumlah tank mengepung RS Al-Ahli, satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi dalam beberapa hari terakhir.



REUTERS/Fadi Alwhidi