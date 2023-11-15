Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Berinvestasi Saham Melalui Aplikasi IDX Mobile

Rabu 15 November 2023 11:45 WIB
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham melalui aplikasi IDX Mobile, Makassar (14/11/2023). 

 

IDX Mobile merupakan Aplikasi yang  berisi  data seketika harga saham, pergerakan indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, hingga komoditas,  Aplikasi ini mendukung datangnya investor baru yang bisa diakses kapan dan dimana saja.

 

BEI mengusung tema ‘Aku Investor Saham’ yang bertujuan untuk mengangkat rasa kebanggaan, inklusivitas, dan kemajuan bagi para investor saham di Indonesia.

