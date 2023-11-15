Foto 1 / 5
Perbesar
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham.
Foto 2 / 5
Perbesar
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham.
Foto 3 / 5
Perbesar
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham.
Foto 4 / 5
Perbesar
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham.
Foto 5 / 5
Perbesar
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham.
Advertisement
Berinvestasi Saham Melalui Aplikasi IDX Mobile
Rabu 15 November 2023 11:45 WIB
A
A
A
Para calon investor saham mendaftarkan diri untuk membuaka rekening saham melalui aplikasi IDX Mobile, Makassar (14/11/2023).
IDX Mobile merupakan Aplikasi yang berisi data seketika harga saham, pergerakan indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, hingga komoditas, Aplikasi ini mendukung datangnya investor baru yang bisa diakses kapan dan dimana saja.
BEI mengusung tema ‘Aku Investor Saham’ yang bertujuan untuk mengangkat rasa kebanggaan, inklusivitas, dan kemajuan bagi para investor saham di Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya