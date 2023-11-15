Suasana jelang konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Konser Coldplay dimanfaatkan calo untuk menjual tiket dengan harga yang menggila. Terpantau sudah mulai banyak calo yang menawarkan tiket di lokasi. erpantau sudah mulai banyak calo yang menawarkan tiket di lokasi.

Tak tanggung-tanggung, untuk tiket festival free standing dibandrol seharga Rp 6 jutaan, padahal harga resminya hanya di angka Rp 3,5 juta.

Foto: Magang/Muhammad Zain Isbullah