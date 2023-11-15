Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berlangsung hari ini, Rabu (15/11/2023). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nasional Anti-LGBT (Geranati-LGBT), menuntut agar band asal Inggris tersebut tidak membawa simbol-simbol LGBT dalam konsernya.

Foto/Magang/Muhammad Zain Isbullah