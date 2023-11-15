Foto 1 / 2
Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Massa Berunjuk Rasa Tolak Konser Coldplay di Stadion GBK
Rabu 15 November 2023 16:25 WIB
Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berlangsung hari ini, Rabu (15/11/2023). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nasional Anti-LGBT (Geranati-LGBT), menuntut agar band asal Inggris tersebut tidak membawa simbol-simbol LGBT dalam konsernya.
Foto/Magang/Muhammad Zain Isbullah
