Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Massa Berunjuk Rasa Tolak Konser Coldplay di Stadion GBK

Rabu 15 November 2023 16:25 WIB
Demonstrasi penolakan lambang LGBT di konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berlangsung hari ini, Rabu (15/11/2023). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nasional Anti-LGBT (Geranati-LGBT), menuntut agar band asal Inggris tersebut tidak membawa simbol-simbol LGBT dalam konsernya.

 

Foto/Magang/Muhammad Zain Isbullah

Kaleidoskop 2023: Coldplay Sukses Gelar Konser di Jakarta
Ini Tampang Ghisca Debora Penipu Tiket Konser Coldplay yang Mencapai Rp5,1 Miliar
Penonton Coldplay Karaoke Bareng Chris Martin, Stadion GBK Semakin Gemuruh
Foto-Foto Aksi Band Coldplay Tampil Perdana di Indonesia
Deretan Cewek-Cewek Cantik Penuhi Konser Coldplay di Stadion GBK
Begini Suasana di Dalam Stadion GBK Jelang Konser Coldplay
Ribuan Penggemar Coldplay Antre Panjang Masuk Stadion GBK
Jelang Konser Coldplay, Jalan Jenderal Sudirman Macet Panjang