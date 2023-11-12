Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kompetisi Tukang Bangunan Peringati Hari Pahlawan Nasional

Minggu 12 November 2023 21:21 WIB
Sejumlah pekerja bangunan mengikuti tiler competition di kawasan MM 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023).

 

Dalam rangka Hari Pahlawan Nasional Sika Indonesia menggelar tiler competition untuk meningkatkan keterampilan para pekerja bangunan dalam pemasangan keramik dengan perekat berbahan dasar mortar yang diikuti 70 peserta se Jabodetabek. 

 

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

