Foto

Kedapatan Minum Alkohol saat Latihan di Bali, 4 Pemain Timnas Polandia U-17 Dipulangkan

Rabu 08 November 2023 14:51 WIB
A
A
A

Pesepak bola Timnas Polandia U-17 bersama ofisial tim duduk di area loket lapor diri Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2023). Federasi Sepak Bola Polandia (PZPN) memulangkan empat pemainnya yakni Oskar Tomczyk, Filip Rozga, Jan Labedzki dan Filip Wolski karena kedapatan mengonsumsi minuman alkohol saat pemusatan latihan di Bali. 

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

