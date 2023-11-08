Pesepak bola Timnas Polandia U-17 bersama ofisial tim duduk di area loket lapor diri Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2023). Federasi Sepak Bola Polandia (PZPN) memulangkan empat pemainnya yakni Oskar Tomczyk, Filip Rozga, Jan Labedzki dan Filip Wolski karena kedapatan mengonsumsi minuman alkohol saat pemusatan latihan di Bali.

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.