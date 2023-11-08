Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 2
Perbesar
img-1
Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Sumut berusaha menghalau massa yang ricuh.
Foto 2 / 2
Perbesar
img-2
Sejumlah anggota polisi dan TNI AD melumpuhkan perusuh saat simulasi pengamanan Pemilu.
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 untuk Antisipasi Konflik

Rabu 08 November 2023 15:11 WIB
A
A
A

Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Sumut berusaha menghalau massa yang ricuh saat simulasi pengamanan Pemilu di Medan, Sumatera Utara, Rabu (8/11/2023). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan personel TNI-Polri dalam menangani konflik sosial serta persiapan pengamanan Pemilu 2024. 

ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/YU

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kasus Driver Ojol Tewas, Komisi Etik Putuskan Pemecatan Tidak Hormat Personel Brimob
Massa Bakar Mobil Saat Aksi di Depan Mako Brimob
Massa Geruduk Mako Brimob, Tuntut Usut Kasus Penabrakan Ojol Affan Kurniawan
TNI Turun Tangan Padamkan Mobil Terbakar di Depan Mako Brimob
Pemakaman Affan Kurniawan, Korban Tewas Terlindas Rantis Brimob
Melihat SPPG MBG Polri di Mako Brimob Kelapa Dua Depok
Petugas SAR Brimob Bersihkan Material Dampak Longsor di Sukabumi
Personel Brimob Amankan Jalur Wisata Puncak Bogor