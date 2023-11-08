Foto 1 / 2
Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Sumut berusaha menghalau massa yang ricuh.
Foto 2 / 2
Sejumlah anggota polisi dan TNI AD melumpuhkan perusuh saat simulasi pengamanan Pemilu.
Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 untuk Antisipasi Konflik
Rabu 08 November 2023 15:11 WIB
Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Sumut berusaha menghalau massa yang ricuh saat simulasi pengamanan Pemilu di Medan, Sumatera Utara, Rabu (8/11/2023). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan personel TNI-Polri dalam menangani konflik sosial serta persiapan pengamanan Pemilu 2024.
ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/YU
