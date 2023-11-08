Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Sumut berusaha menghalau massa yang ricuh saat simulasi pengamanan Pemilu di Medan, Sumatera Utara, Rabu (8/11/2023). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan personel TNI-Polri dalam menangani konflik sosial serta persiapan pengamanan Pemilu 2024.

ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/YU