Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (7/11/2023) dini hari WIB.

Setelah menerima dua kartu merah, Tottenham jalah telak dengan skor 1-4, gol The Blues dicetak oleh Cole Palmer menit ke-35, sedangkan Nicolas Jackson mencetak hattrick pada menit ke-75, 90+4 dan 90+7, dan gol satu-satunya Tottenham dicetak oleh dejan Kulusevski menit ke-6.