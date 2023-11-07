Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 2
Perbesar
img-1
Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea.
Foto 2 / 2
Perbesar
img-2
Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea.
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Sudah Dapat 2 Kartu Merah Kalah Telak 1-4, Pemain Tottenham Bereaksi

Selasa 07 November 2023 11:57 WIB
A
A
A

Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (7/11/2023) dini hari WIB.

 

Setelah menerima dua kartu merah, Tottenham jalah telak dengan skor 1-4, gol The Blues dicetak oleh Cole Palmer menit ke-35, sedangkan Nicolas Jackson mencetak hattrick pada menit ke-75, 90+4 dan 90+7, dan gol satu-satunya Tottenham dicetak oleh dejan Kulusevski menit ke-6.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Gagal Juara Liga Inggris Pemain Arsenal Bereaksi
Reaksi Mikel Arteta Usai Arsenal Gagal Juara Liga Inggris
Momen Pep Guardiola Cium Trofi Liga Inggris
Foto-Foto Selebrasi Pemain Man City Juara Liga Inggris Empat Kali Beruntun
Selebrasi Pemain Chelsea Rayakan Gol Sambil Tiup Balon
Selebrasi Erling Haaland Bawa Man CIty Puncaki Liga Inggris Geser Arsenal
Kalahkan Man United, Arsenal Puncaki Klasemen Liga Inggris Balap Man City
Menang Telak Atas Fulham, Man City Puncaki Klasemen Liga Inggris