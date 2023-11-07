Foto 1 / 2
Perbesar
Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea.
Foto 2 / 2
Perbesar
Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea.
Advertisement
Sudah Dapat 2 Kartu Merah Kalah Telak 1-4, Pemain Tottenham Bereaksi
Selasa 07 November 2023 11:57 WIB
A
A
A
Para pemain Tottenham bereaksi usai timnya dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (7/11/2023) dini hari WIB.
Setelah menerima dua kartu merah, Tottenham jalah telak dengan skor 1-4, gol The Blues dicetak oleh Cole Palmer menit ke-35, sedangkan Nicolas Jackson mencetak hattrick pada menit ke-75, 90+4 dan 90+7, dan gol satu-satunya Tottenham dicetak oleh dejan Kulusevski menit ke-6.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya