Pedagang merapikan barang antik yang dijualnya di Pasar Barang Antik, Jalan Surabaya, Jakarta, Senin (6/11/2023). Pasar barang antik yang ada sejak sekitar 1960 tersebut menjual berbagai macam barang antik mulai dari furniture, kamera, pemutar piringan hitam, mesin ketik, guci hingga lampu antik yang dijual dari harga Rp100 ribu hingga puluhan juta rupiah.

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.