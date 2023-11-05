Foto 1 / 4
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Reaksi Pemain Arsenal Dikalahkan Newcastle United
Minggu 05 November 2023 10:11 WIB
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris di St James Park, Sabtu (4/11/2023). The Gunners kalah dengan skor 0-1. Gol semata wayang Newcastle dicetak oleh Anthony Gordon menit ke-64, dengan kekalahan ini Arsenal berada diperingkat ke-3 dengan 24 poin, sedangkan Newcastle berada diperingkat keeenam dengan 20 poin.
