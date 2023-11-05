Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Reaksi Pemain Arsenal Dikalahkan Newcastle United

Minggu 05 November 2023 10:11 WIB
A
A
A

Reaksi para pemain Arsenal usai dikalahkan Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris di St James Park, Sabtu (4/11/2023). The Gunners kalah dengan skor 0-1. Gol semata wayang Newcastle dicetak oleh Anthony Gordon menit ke-64, dengan kekalahan ini Arsenal berada diperingkat ke-3 dengan 24 poin, sedangkan Newcastle berada diperingkat keeenam dengan 20 poin.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Gagal Juara Liga Inggris Pemain Arsenal Bereaksi
Reaksi Mikel Arteta Usai Arsenal Gagal Juara Liga Inggris
Selebrasi Pemain Man United Kalahkan Newcastle United di Old Trafford
Selebrasi Erling Haaland Bawa Man CIty Puncaki Liga Inggris Geser Arsenal
Kalahkan Man United, Arsenal Puncaki Klasemen Liga Inggris Balap Man City
Selebrasi Pemain Arsenal Puncaki Klasemen Liga Inggris Usai Kalahkan Tottenham Hotspur
Reaksi Pemain Chelsea Usai Dibantai Arsenal 5-0
Selebrasi Pemain Arsenal Bantai Chelsea 5-0 Tanpa Ampun