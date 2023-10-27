Aktor Refal Hady berpose memegang iPhone 15 saat peluncuran di Jakarta, Jumat (27/10/2023). Refal Hady yang telah membintangi beberapa film dan series hadir dalam peluncuran iPhone 15 yang sudah ditunggu-tungu.

Rangkaian seri iPhone 15 resmi hadir di Indonesia, Digimap sebagai Apple Premium Partner & Authorized Reseller resmi di Indonesia menghadirkan jajaran iPhone tercanggih yang pernah ada melalui iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Harga iPhone 15 terbaru dimulai dari harga Rp16.499.000 dan yang termahal iPhone 15 Pro Max 1TB titanium dengan harga Rp.33.999.000.

Antusiasme pecinta Apple menyambut hadirnya seri terbaru iPhone ini terlihat sangat besar sejak diumumkan dan dibuka layanan pre-order di tanggal 20-23 October 2023 yang lalu.