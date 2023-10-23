Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Keren, Siswa Kelas 11 Berhasil Ciptakan Aplikasi Kesehatan untuk Lari hingga Bersepeda

Senin 23 Oktober 2023 21:06 WIB
A
A
A

Siswa kelas 11 di Jakarta Intercultural School (JIS) Irene Tanihaha menunjukkan aplikasi teknologi kebugaran 'Habuds' di Jakarta, Minggu (22/10/2023). Habuds memiliki fitur lengkap untuk mendeteksi aktivitas fisik yang dilakukan oleh penggunanya, mulai walk, running, cycling, dan sleep. 

 

Atas prestasinya, Irene mendapatkan rekor MURI "Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Kesehatan dan Kebugaran" yang langsung diberikan oleh Triyono, Operations Manager MURI.

 

Baru diluncurkan, aplikasi ini pun sudah menembus angka 1500 pengguna.

 

Foto Isra Triansyah

