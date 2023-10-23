Siswa kelas 11 di Jakarta Intercultural School (JIS) Irene Tanihaha menunjukkan aplikasi teknologi kebugaran 'Habuds' di Jakarta, Minggu (22/10/2023). Habuds memiliki fitur lengkap untuk mendeteksi aktivitas fisik yang dilakukan oleh penggunanya, mulai walk, running, cycling, dan sleep.

Atas prestasinya, Irene mendapatkan rekor MURI "Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Kesehatan dan Kebugaran" yang langsung diberikan oleh Triyono, Operations Manager MURI.

Baru diluncurkan, aplikasi ini pun sudah menembus angka 1500 pengguna.

Foto Isra Triansyah