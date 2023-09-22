Atraksi pesawat Bonanza Puspenerbal.
Atraksi Pesawat Bonanza Puspenerbal Buatan Amerika
Jum'at 22 September 2023 16:28 WIB
Enam pesawat Bonanza G-36 milik Skadron 200 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) melakukan atraksi saat Kompetisi olahraga air piala Kasal di perairan teluk Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/9/2023).
Pesawat bermesin piston buatan Amerika tersebut memiliki kemampuan jelajah 1.713 km dengan ketinggian maksimum 5.639 meter yang digunakan sebagai alat instruksi pelatihan bagi personil penerbang TNI AL.
(ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/YU) (hru)
