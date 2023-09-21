Kebakaran lahan hebat terjadi sepanjang malam di gerbang tol Pemulutan, tol Palembang-Indralaya hingga keesokan harinya, Kamis (21/9/2023).

Kebakaran lahan ini membuat ruas tol KM 17 dan gerbang tol Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel berasap, bahkan api menjalar hingga mendekati kantor pintu tol Pemulutan dan mendekati rumah penduduk.

