Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kita bisa maju jika UMKM kita, terberdayakan. Pertama, merekalah yang menciptakan lapangan kerja. Merekalah yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Belitung Timur memiliki potensi yang sangat besar. Saya melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini tulang punggung ekonomi dari Belitung Timur maupun Kabupaten Belitung juga,” kata Sandiaga Uno.

Mendorong agar UMKM berdaya ini, Mas Menteri sampaikan kalau sudah sesuai dengan amanah dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut, ia sampaikan saat menghadiri acara Kelana Nusantara, pada tanggal 2 September 2023, di Kabupaten Belitung Timur.

“Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Melalui beberapa program unggulan yang ada agar di tahun 2024 bisa membuka 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor Parekraf,” ujar Sandiaga Uno.

Adapun, program-program yang sudah Kemenparekraf inisiasi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia, Anugerah Desa Wisata, dan lain sebagainya.

“Kemarin di Kabupaten Belitung, Desa Wisata Terong berhasil meraih penghargaan. Saya ucapkan selamat dan mari kerjasama dengan semangat 3G (Gercep, gerak cepat. Geber, gerak bersama, dan Gaspol, garap semua potensi online),” imbuh Sandiaga Uno.

Khususnya, Kabupaten Belitung Timur, salah satu Desa Wisata yang sangat dikenal di seluruh wilayah nusantara yaitu Desa Wisata Lenggang atau lebih familiar dengan nama Desa Wisata Laskar Pelangi.

“Pulau Belitung ini sangat dikenal di seluruh wilayah nusantara sebagai Pulau Laskar Pelangi yang kini sudah masuk ke dalam Jadesta (Jejaring Desa Wisata) dengan konsep 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas), dan juga mengadopsi 3SI (Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi) ini adalah langkah yang konkret untuk menciptakan Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur,” terang Sandiaga Uno.

Sandiaga mengingatkan, segala upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh stakeholder, khususnya para pelaku di sektor parekraf, pemilik UMKM, pengusaha maupun komunitas dapat bangkit bersama untuk menjadi lokomotif penggerak ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung Timur.

“Mari majukan parekraf Belitung Timur. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi,” pungkas Sandiaga Uno.