HOME MULTIMEDIA Foto

Pembentangan Bendera Merah Putih Sepanjang 17 Kilometer

Selasa 15 Agustus 2023 13:45 WIB
Sejumlah siswa membentangkan bendera merah putih di jalan protokol di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (15/8/2023). 

 

Menjelang Hari Kemerdekaan ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 pemerintah setempat bersama 17 ribu siswa SMA dan SMK di Kendari membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 kilometer di jalan poros penghubung antara Teluk Kendari hingga perbatasan Kabupaten Konawe Selatan. 

 

(ANTARA FOTO/Jojon/foc) (hru)

