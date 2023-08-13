Foto 1 / 3
Sebuah bus pariwisata terbakar di jalan Solo-Yogyakarta.
Sebuah bus pariwisata terbakar di jalan Solo-Yogyakarta.
Sebuah bus pariwisata terbakar di jalan Solo-Yogyakarta.
Bus Pariwisata Hangus Terbakar di Jalan Solo-Yogyakarta
Minggu 13 Agustus 2023 12:24 WIB
Sebuah bus pariwisata terbakar di jalan Solo-Yogyakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (13/8/2023). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/YU) (hru)
