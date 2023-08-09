Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Bali Fashion Trend 2023 (BFT).

Pulau Dewata, Bali, kembali mempersiapkan panggung spektakuler untuk acara mode tahunan yang sangat dinanti-nantikan: Bali Fashion Trend 2023 (BFT). Acara tahunan IFC – Indonesian Fashion Chamber Chapter Denpasar, bukan hanya sekadar pameran fashion, BFT tahun ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yakni menjadikan Bali sebagai pintu gerbang bagi desainer fashion Indonesia menuju pasar global.

Memasuki era baru di industri fesyen 5.0, Bali Fashion Trend hadir dengan tema “Revival”, di mana fesyen beradaptasi untuk tetap dapat berkelanjutan dalam menghadapi era baru. BFT merupakan representasi komitmen dan konsistensi pelaku industri fashion Indonesia khususnya Bali dalam industri mode yang bergerak cepat dan terus berubah, dengan menampilkan serangkaian desain mutakhir yang merangkul keberlanjutan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Tema survival berarti interpretasi terhadap fesyen di masa depan dengan tetap merangkul dan menghargai karya masa lalu.

Dalam era globalisasi ini, Bali Fashion Trend 2023 memiliki peran penting dalam mewujudkan impian para desainer Indonesia untuk merambah pasar dunia. Bali, dengan daya tarik budayanya yang tak terkalahkan dan keindahan alamnya yang menakjubkan, menjadi lokasi yang tepat untuk membangun jembatan antara kreativitas desainer Indonesia dengan citra internasional.

Salah satu fokus utama BFT tahun ini adalah mencari dan mendukung bakat-bakat baru serta desainer muda yang berpotensi. Tujuan ini bertujuan untuk meneruskan tongkat estafet dari para senior desainer Indonesia, memastikan kelanjutan perkembangan industri mode tanah air yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah adanya regenerasi yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia fashion Indonesia.

(Foto: Dokumentasi Bali Fashion Trend)