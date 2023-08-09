Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 8
Perbesar
img-1
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 2 / 8
Perbesar
img-2
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 3 / 8
Perbesar
img-3
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 4 / 8
Perbesar
img-4
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 5 / 8
Perbesar
img-5
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 6 / 8
Perbesar
img-6
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 7 / 8
Perbesar
img-7
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Foto 8 / 8
Perbesar
img-8
Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bali Fashion Trend 2023 Ukir Jejak Desainer Indonesia di Pasar Global

Rabu 09 Agustus 2023 10:12 WIB
A
A
A

Model memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Bali Fashion Trend 2023 (BFT).

 

Pulau Dewata, Bali, kembali mempersiapkan panggung spektakuler untuk acara mode tahunan yang sangat dinanti-nantikan: Bali Fashion Trend 2023 (BFT). Acara tahunan IFC – Indonesian Fashion Chamber Chapter Denpasar, bukan hanya sekadar pameran fashion, BFT tahun ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yakni menjadikan Bali sebagai pintu gerbang bagi desainer fashion Indonesia menuju pasar global.

 

Memasuki era baru di industri fesyen 5.0, Bali Fashion Trend hadir dengan tema “Revival”, di mana fesyen beradaptasi untuk tetap dapat berkelanjutan dalam menghadapi era baru. BFT merupakan representasi komitmen dan konsistensi pelaku industri fashion Indonesia khususnya Bali dalam industri mode yang bergerak cepat dan terus berubah, dengan menampilkan serangkaian desain mutakhir yang merangkul keberlanjutan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Tema survival berarti interpretasi terhadap fesyen di masa depan dengan tetap merangkul dan menghargai karya masa lalu.

 

Dalam era globalisasi ini, Bali Fashion Trend 2023 memiliki peran penting dalam mewujudkan impian para desainer Indonesia untuk merambah pasar dunia. Bali, dengan daya tarik budayanya yang tak terkalahkan dan keindahan alamnya yang menakjubkan, menjadi lokasi yang tepat untuk membangun jembatan antara kreativitas desainer Indonesia dengan citra internasional.

 

Salah satu fokus utama BFT tahun ini adalah mencari dan mendukung bakat-bakat baru serta desainer muda yang berpotensi. Tujuan ini bertujuan untuk meneruskan tongkat estafet dari para senior desainer Indonesia, memastikan kelanjutan perkembangan industri mode tanah air yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah adanya regenerasi yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia fashion Indonesia.

 

(Foto: Dokumentasi Bali Fashion Trend)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu
Sejumlah Model Internasional Fashion Show di IKN, Panggung Busana jadi Simbol Kota Global
Potret Warga Binaan Lapas Perempuan Palembang Peragakan Hasil Karya Wastra Batik Jumputan
Potret Fashion Show Wastra Sumsel di Festival Sriwijaya XXXIII
Kelana Wastra Fashion Fest 2024 Akan Berlangsung di Sarinah Thamrin
Unik, Domba Ikuti Fashion Show di Jember
Bali Fashion Trend 2023 Ukir Jejak Desainer Indonesia di Pasar Global
Serba Pink, Awkarin Melenggang di Fashion Show JF3