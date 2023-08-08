Maskapai penerbangan asal Vietnam,Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh, kota terbesar dan paling dinamis di Vietnam. Peluncuran ini menjadikan Jakarta - Kota Ho Chi Minh sebagai layanan langsung ketiga dalam jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam.

Upacara peluncuran maskapai ini dihadiri oleh Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arsjad Rasjid,bersama dengan pemimpin perwakilan dan perusahaan dari kedua negara. Acara peluncuran ini berlangsung dalam kerangka Forum Hukum dan Kebijakan yangmempromosikan kerja sama di bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi antara Vietnam dan Indonesia.

Dengan tujuh penerbangan per minggu melalui penerbangan selama tiga jam denganpesawat modern, penerbangan baru Vietjet memberikan pilihan perjalanan yang idealbagi warga Jakarta untuk menemukan Kota Ho Chi Minh, pusat perkotaan terkemuka diVietnam yang memiliki ciri budaya khas dan berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata dan ekonomi negara.

Jadwal penerbangan harian rute tersebut ialah keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) Jakarta pukul 13.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Tan Son Nhat (SGN) di Kota Ho Chi Minh pukul 16.40 (waktu setempat).

Selain itu, penerbangan dari Ho Chi Minh City berangkat pukul 09.35 (waktu setempat) dan tiba di Jakarta pukul 12.30 WIB.