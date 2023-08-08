Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Maskapai Vietnam Buka Penerbangan Langsung dari Jakarta ke Ho Chi Minh

Selasa 08 Agustus 2023 06:32 WIB
A
A
A

 

Maskapai penerbangan asal Vietnam,Vietjet memulai rute langsung yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh, kota terbesar dan paling dinamis di Vietnam. Peluncuran ini menjadikan Jakarta - Kota Ho Chi Minh sebagai layanan langsung ketiga dalam jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam.

 

Upacara peluncuran maskapai ini dihadiri oleh Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arsjad Rasjid,bersama dengan pemimpin perwakilan dan perusahaan dari kedua negara. Acara peluncuran ini berlangsung dalam kerangka Forum Hukum dan Kebijakan yangmempromosikan kerja sama di bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi antara Vietnam dan Indonesia.

 

Dengan tujuh penerbangan per minggu melalui penerbangan selama tiga jam denganpesawat modern, penerbangan baru Vietjet memberikan pilihan perjalanan yang idealbagi warga Jakarta untuk menemukan Kota Ho Chi Minh, pusat perkotaan terkemuka diVietnam yang memiliki ciri budaya khas dan berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata dan ekonomi negara.

 

Jadwal penerbangan harian rute tersebut ialah keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) Jakarta pukul 13.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Tan Son Nhat (SGN) di Kota Ho Chi Minh pukul 16.40 (waktu setempat).

 

Selain itu, penerbangan dari Ho Chi Minh City berangkat pukul 09.35 (waktu setempat) dan tiba di Jakarta pukul 12.30 WIB.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ratusan Warga Antusias Ikuti Hapus Tato Gratis di Jakarta
Mengisi Ramadan 1447 H, Umat Muslim Tadarus Al-Quran di Masjid Istiqlal Jakarta
Quba Pop Up Resto Ramadhan 2026, The Tribrata Jakarta Hadirkan Puluhan Menu Live Cooking
Quba Pop-Up Resto Hadir Lagi di The Tribrata Jakarta, Sajikan 70 Menu Buka Puasa dan Atraksi Live Cooking
Festival Imlek Jakarta 2026 Semarakkan Bundaran HI dengan Atraksi Barongsai dan Tari Liong
Momen Penyerahan Beasiswa Warnai Puncak Acara GrabScholar 2025 di Jakarta
Sidang Lanjutan Nadiem Makarim, Tujuh Saksi Diperiksa di Tipikor Jakarta
Sidang Lanjutan Immanuel Ebenezer, JPU KPK Hadirkan Tiga Saksi di Tipikor Jakarta