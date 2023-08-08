Peserta mengikuti lomba makan kerupuk saat acara Gebyar Difabel dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI bertajuk “Kita Tingkatkan Potensi Disabilitas Untuk Indonesia Maju” di Balai Gotong Royong, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta, Selasa (8/8/2023).

Acara yang digagas oleh YAKKUM RS Bethesda bersama Kelurahan Gondokusuman tersebut menjadi salah satu upaya memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara penyandang disabilitas serta untuk menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp) (hru)