Peserta mengikuti lomba makan kerupuk saat acara Gebyar Difabel.
Gebyar Difabel Ikuti Lomba Makan Kerupuk Sambut HUT Kemerdekaan RI
Selasa 08 Agustus 2023 13:27 WIB
Peserta mengikuti lomba makan kerupuk saat acara Gebyar Difabel dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI bertajuk “Kita Tingkatkan Potensi Disabilitas Untuk Indonesia Maju” di Balai Gotong Royong, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta, Selasa (8/8/2023).
Acara yang digagas oleh YAKKUM RS Bethesda bersama Kelurahan Gondokusuman tersebut menjadi salah satu upaya memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara penyandang disabilitas serta untuk menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp) (hru)
