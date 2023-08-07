Advertisement
Putri Rafael Alun, Angelina Embun Prasasya Diperiksa KPK

Senin 07 Agustus 2023 21:27 WIB
A
A
A

Putri mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, Angelina Embun Prasasya berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/8/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Angelina Embun Prasasya sebagai saksi atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya Rafael Alun Trisambodo dari hasil uang gratifikasi terkait perpajakan. 

 

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc) (hru)

