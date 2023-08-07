Putri mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, Angelina Embun Prasasya berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/8/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Angelina Embun Prasasya sebagai saksi atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya Rafael Alun Trisambodo dari hasil uang gratifikasi terkait perpajakan.

