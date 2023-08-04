Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (keenam kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (keempat kiri) tiba untuk meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak di Gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023). Presiden mengatakan ruas tol sepanjang 11,9 kilometer tersebut sudah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan.

(ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev/sgd/nym) (hru)