Anggota Polri lengkap dengan senjata menjaga sekitar rumah terduga teroris.
Tim Inafis Polri melakukan identifikasi barang bukti.
Tim Inafis Polri melakukan identifikasi barang bukti.
HOME MULTIMEDIA Foto

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Boyolali

Jum'at 04 Agustus 2023 13:41 WIB
Anggota Polri lengkap dengan senjata menjaga sekitar rumah terduga teroris saat olah tempat kejadian perkara (TKP) di Trayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/7/2023). Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua orang terduga teroris di wilayah Boyolali, yang diduga terafiliasi dengan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, Jawa Barat.

 

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc) (hru)

Densus 88 Teroris Boyolali
