Foto 1 / 3
Perbesar
Anggota Polri lengkap dengan senjata menjaga sekitar rumah terduga teroris.
Foto 2 / 3
Perbesar
Tim Inafis Polri melakukan identifikasi barang bukti.
Foto 3 / 3
Perbesar
Tim Inafis Polri melakukan identifikasi barang bukti.
Advertisement
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Boyolali
Jum'at 04 Agustus 2023 13:41 WIB
A
A
A
Anggota Polri lengkap dengan senjata menjaga sekitar rumah terduga teroris saat olah tempat kejadian perkara (TKP) di Trayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/7/2023). Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua orang terduga teroris di wilayah Boyolali, yang diduga terafiliasi dengan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, Jawa Barat.
(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc) (hru)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Foto Lainnya