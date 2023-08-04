Anggota Polri lengkap dengan senjata menjaga sekitar rumah terduga teroris saat olah tempat kejadian perkara (TKP) di Trayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/7/2023). Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua orang terduga teroris di wilayah Boyolali, yang diduga terafiliasi dengan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, Jawa Barat.

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc) (hru)