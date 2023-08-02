Pekerja menggunakan alat berat untuk meratakan lahan bekas rumah yang terdampak pembangunan tol di Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/8/2023). Sebanyak 500 bidang tanah di wilayah pemukiman di tujuh padukuhan diratakan setelah selesai proses pembayaran ruas proyek pembangunan tol Yogyakarta - Solo.

(ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww) (hru)