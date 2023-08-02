Foto 1 / 3
Pekerja menggunakan alat berat untuk meratakan lahan bekas rumah yang terdampak pembangunan tol.
Seorang anak melintas di rumah yang terdampak pembangunan tol.
Pekerja meratakan lahan bekas rumah yang terdampak pembangunan tol.
Pembongkaran Rumah Terdampak Pembangunan Tol Yogya-Solo
Rabu 02 Agustus 2023 18:28 WIB
Pekerja menggunakan alat berat untuk meratakan lahan bekas rumah yang terdampak pembangunan tol di Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/8/2023). Sebanyak 500 bidang tanah di wilayah pemukiman di tujuh padukuhan diratakan setelah selesai proses pembayaran ruas proyek pembangunan tol Yogyakarta - Solo.
(ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww) (hru)
