Petugas dinas kesehatan mengukur besar kepala bayi pada aksi timbang serentak untuk pencegahan stunting di gampong (desa) Pande, Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). Aksi timbang serentak di seluruh posyandu itu untuk menurunkan angka stunting nasional yang ditargetkan Kementerian Kesehatan dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

