Petugas dinas kesehatan mengukur besar kepala bayi.
Petugas kesehatan dan kader posyandu mengukur tinggi badan balita.
HOME MULTIMEDIA Foto

Aksi Timbang Serentak untuk Cegah Stunting Nasional

Rabu 02 Agustus 2023 13:56 WIB
Petugas dinas kesehatan mengukur besar kepala bayi pada aksi timbang serentak untuk pencegahan stunting di gampong (desa) Pande, Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). Aksi timbang serentak di seluruh posyandu itu untuk menurunkan angka stunting nasional yang ditargetkan Kementerian Kesehatan dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. 

(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/Spt) (hru)

Topik Artikel :
Stunting Cegah Stunting
Foto Lainnya
Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga
Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting
Distribusi Makanan Bergizi untuk Mencegah Stunting
Penambahan Anggaran Penurunan Stunting di Kota Solo
Edukasi Pentingnya Nutrisi Optimal untuk Mencegah Anemia dan Stunting pada Anak
Pencegahan Stunting, Presiden Jokowi Kunjungi Posyandu Wijaya Kusuma Bogor
Dukung Program Pemerintah, Ketua TP PKK Babel yang Baru Diberi Tugas Fokus Penanganan Stunting
Upaya Penurunan Stunting di Daerah Pelosok Banten