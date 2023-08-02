Foto 1 / 2
Petugas dinas kesehatan mengukur besar kepala bayi.
Petugas kesehatan dan kader posyandu mengukur tinggi badan balita.
Aksi Timbang Serentak untuk Cegah Stunting Nasional
Rabu 02 Agustus 2023 13:56 WIB
Petugas dinas kesehatan mengukur besar kepala bayi pada aksi timbang serentak untuk pencegahan stunting di gampong (desa) Pande, Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). Aksi timbang serentak di seluruh posyandu itu untuk menurunkan angka stunting nasional yang ditargetkan Kementerian Kesehatan dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/Spt) (hru)
