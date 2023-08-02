Foto 1 / 4
Zikir dan doa bersama tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Zikir dan doa bersama tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Zikir dan doa bersama tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Zikir dan doa bersama tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun RI di Istana Merdeka
Rabu 02 Agustus 2023 07:29 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan sambutan Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Zikir dan doa bersama tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym)
