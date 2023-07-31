Advertisement
Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
MULTIMEDIA Foto

Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia

Senin 31 Juli 2023 21:39 WIB
Massa yang tergabung dari Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin (31/7/2023). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

