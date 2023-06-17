Warga mengusung gunungan palawija saat Gelar Budaya Giritengah.
Sejumlah pemuda mengarak ogoh-ogoh saat Gelar Budaya Giritengah.
Warga mengikuti kirab saat Gelar Budaya Giritengah.
Gelar Budaya Giritengah di Pegunungan Menoreh
Sabtu 17 Juni 2023 12:16 WIB
Warga mengusung gunungan palawija saat Gelar Budaya Giritengah di kawasan pegunungan Menoreh, Giritengah, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6/2023). Kegiatan tahunan tersebut diikuti oleh warga setempat, seniman, budayawan, dan pelaku wisata yang bertujuan untuk melestarikan seni budaya tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata di kawasan penyangga Borobudur.
(ANTARA FOTO/Anis Efizudin/tom) (hru)
