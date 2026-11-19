KICK OFF: PSSI Acak-Acak FFI, Awas Prestasi Futsal Indonesia Terancam Hancur!

JAKARTA – PSSI panen hujatan. Induk organisasi sepak bola Indonesia itu tiba-tiba menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Ketua Umum FFI periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026. Dengan kata lain, Michael juga masih sah sebagai ketum.

Sengkarut ini FFI ini disesalkan banyak pihak. Sejumlah kalangan seperti Akmal Marhali dan Labieb Syadat (pengamat sepakbola dan futsal) tegas mengecam tindakan PSSI. Penunjukan Plt Ketum tanpa melalui prosedur AD/ART FFI bukan hanya cacat hukum, namun juga dianggap bentuk arogansi Erick Thohir cs.



Lebih menyedihkan, tindakan PSSI juga dilakukan saat Timnas Futsal Indonesia sedang dalam masa emas. Timnas Futsal mencatat perkembangan positif dengan menjuarai Piala AFF Futsal 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, serta menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Indonesia juga menempati peringkat ke-14 dunia dalam ranking FIFA edisi September 2026.

Di tengah target lolos ke Piala Dunia Futsal 2028, tindakan PSSI mengobok-obok FFI dikhawatirkan bakal membuat pretasi futsal yang selama 10 tahun terakhir dibangun oleh pihak swasta bakal ambruk. Lantas bagaimana?

Simak pembahasan selengkapnya dalam Podcast Kick Off bersama tiga jurnalis Okezone: Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Rivan Nasri hanya di YouTube Official Okezone.