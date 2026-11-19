10 Minutes: Membongkar Skandal Penyadapan Prabowo, Siapa Bohir Listyo Sigit Cs?

JAKARTA – Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dan anak buahnya bukan hanya mencoreng muruah negara. Tindak pidana itu juga memunculkan pertanyaan besar: untuk apa dan kepada siapa Listyo Cs menyetor hasil sadapan?

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026) lalu menyebut Listyo diduga sebagai end user dari penyadapan tersebut. Penegasan ini tak urung menutup berbagai spekulasi bahwa ada dalang atau bahkan bohir (penyandang dana) di balik Listyo.

Benar atau tidak, Suyudi telah mengunci hanya pada sosok seniornya itu. Soal polemic keberadaan kelompok tertentu yang berkepentingan tentang penyadapan Prabowo ini, dia telah menepisnya.

Apa pun, skandal penyadapan Presiden Prabowo telah membuka tabir baru. Ulah Listyo dkk diindikasikan mengarah pada tindakan makar. Kok bisa? Program 10 Minute bersama jurnalis Okezone Fitri Ramadhani mengupas lebih dalam.