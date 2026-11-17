Michael Sianipar Masih Sah Ketua Umum FFI, SK PSSI Tunjuk Vivin Ilegal dan Cacat Hukum!

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. Tindakan sepihak PSSI tersebut merupakan langkah ilegal dan tidak berdasar hukum.

Ketua Umum FFI periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan, kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.

Michael menegaskan siap dipanggil PSSI untuk menjelaskan mengenai polemik di tubuh kepengurusan FFI. Namun dia pun berharap pimpinan PSSI dapat melihat kejadian ini secara objektif.

“Saya perlu sampaikan kepada para pimpinan PSSI bahwa jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu sementara. Saya berharap pimpinan PSSI bisa melihat secara objektif, mengambil kebijakan bukan karena kepentingan sesaat, tapi demi kepentingan yang lebih besar," katanya.

Polemik di tubuh FFI sangat disayangkan di tengah prestasi futsal Tanah Air sedang melesat. Upaya PSSI mendongkel kepemimpinan Michael sebagai ketum FFI yang sah ditengarai kuat penuh agenda tersembunyi untuk keuntungan pihak tertentu.