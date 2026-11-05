Piala Asia 2027 Diundur, Timnas Indonesia Untung atau Rugi?

JAKARTA – Konfederasi Sepakbola Asia atau AFC memutuskan untuk menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027. Situasi Timur Tengah yang dianggap tidak kondusif karena ketegangan beberapa negara kawasan menjadi dasar penundaan tersebut.

Semestinya Piala Asia 2027 digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari. Kini, AFC menjadwalkan kompetisi sepakbola antarnegara paling elite di Asia itu berlangsung pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Dengan penundaan tersebut, bagaimana Timnas Indonesia? Apakah Tim Garuda diuntungkan dengan penundaan itu ataukah justru rugi? Seperti diketahui Skuad Garuda sukses lolos ke Piala Asia dan siap menghadapi lawan-lawannya. Simak ulasan Sportlight bersama Jurnalis Okezone Djanti Virantika.