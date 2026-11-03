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Mikhael Sinaga Heran Foto Ijazah SD Gibran Berkacamata, Kok Bisa?
, Jurnalis-Selasa 03 November 2026 12:40 WIB
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JAKARTA – Kreator konten Mikhael Sinaga mempertanyakan sejumlah dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni foto Gibran terlihat mengenakan kacamata dalam dokumen ijazah sekolah dasar (SD).
 
Dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (2/11/2026), Mikhael mengaku heran dengan foto tersebut karena menurut pengalamannya, siswa SD pada masa dulu tidak diperbolehkan mengenakan aksesori tertentu saat pengambilan foto ijazah. 
 
Dia pun mempertanyakan asal-usul dan proses penerbitan dokumen pendidikan yang beredar tersebut. “Kalau kita, dari mana dicetak ijazah ini? Kan harus kita tanya,” ujar Mikhael.
 
Selain ijazah SD, Mikhael juga menyinggung dokumen pendidikan putra Joko Widodo ini, mulai riwayat sekolah di Solo, Orchid Park Secondary School di Singapura, hingga sertifikat dan gelar pendidikan dari MDIS. 
 
Dia juga menyoroti sejumlah istilah dalam dokumen pendidikan tersebut, termasuk certificate of attendance dan hasil ujian. Namun, pernyataan tersebut ditegaskannya sebagai pandangan sekaligus pertanyaan, bukan berarti menjadi bukti bahwa dokumen pendidikan Gibran bermasalah.

The Daily Buzz tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 16.00-17.00 WIB di Youtube Official Okezone, TikTok Official Okezone dan dapat disaksikan di welcome page Okezone.com.
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