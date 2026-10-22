Racikan Igor Makin Gacor, Persib Bandung Bakal Tak Terbendung?

JAKARTA - Persib Bandung menunjukkan performa menjanjikan bersama Igor Tolic. Sejauh ini Maung mengukir tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari sembilan pertandingan awal di berbagai ajang.

Tapi statistik gacor ini tentu bukan jaminan. Persib kini dihadapkan pada jadwal padat, mulai dari menghadapi Madura United pada Kamis (22/10/2026), yang belum terkalahkan dalam tiga laga kandangnya, hingga melawan Garudayaksa pada Minggu (25/10/2026).

Padatnya jadwal turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penundaan pertandingan melawan Garudayaksa. Ini karena Persib harus menjamu Melbourne Victory pada Rabu (28/10/2026) dalam lanjutan AFC Champions League Two.

Mampukah Persib menjaga momentum positif sekaligus membantu meningkatkan posisi Indonesia di Asia? Simak dalam obrolan sepak bola di Podcast Kick Off bersama tiga jurnalis Okezone: Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Feby Novalius.