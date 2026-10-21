PSSI Umumkan 2 Pemain Keturunan Tambahan untuk Timnas Indonesia, Siapa?

JAKARTA – Kabar mengenai penambahan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia kembali mencuat. Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, mengaku memperoleh informasi bahwa dua pemain keturunan akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir bulan ini.

Kehadiran kedua pemain tersebut diproyeksikan untuk menambah kekuatan skuad Garuda dalam menghadapi Piala Asia 2027. Meski demikian, Binder belum membeberkan identitas dua pemain yang dimaksud.

Bung Binder, sapaan akrabnya, menilai Timnas Indonesia perlu mempertimbangkan penambahan pemain di sektor tengah. Menurutnya, posisi gelandang sentral dan gelandang serang menjadi dua area yang layak mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas permainan tim.

Sejumlah nama pun dikaitkan dengan peluang memperkuat skuad Merah Putih. Dua di antaranya adalah Julien Oerip yang memperkuat AZ Alkmaar U-21 serta Demiane Agustien yang tercatat bermain di Arsenal U-21.

Kendati demikian, belum ada kepastian bahwa kedua pemain tersebut merupakan sosok yang dimaksud dalam informasi mengenai proses naturalisasi tambahan. Identitas pemain serta kelanjutan proses menjadi WNI masih perlu menunggu pengumuman resmi. Rencana pemain naturalisasi itu dibahas di Morning Zone bersama dua jurnalis Okezone: Wikanto Arungbudoyo dan Djanti Virantika, Selasa (20/10/2026).