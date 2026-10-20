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John Herdman Cari Winger Supercepat, Timnas Bakal Makin Ganas?
, Jurnalis-Selasa 20 Oktober 2026 12:13 WIB
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JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman belum sepenuhnya puas dengan komposisi Skuad Garuda. Jelang Piala Asia 2027, pemain berkecepatan tinggi di sektor sayap jadi target pembenahan.
 
Sejumlah pemain keturunan seperti Million Manhoef, Demiane Agustien, dan Jahnoah Markelo dinilai punya karakter sesuai untuk memenuhi kebutuhan itu. Adapun Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Jenson Seelt, Tristan Gooijer, dan Daijiro Chirino menjadi nama yang menarik untuk dibahas sebagai opsi lini pertahanan. 
 
Di lini penyerangan, Dean Zandbergen turut menjadi sorotan, sedangkan Taisei Marukawa tengah menjalani proses naturalisasi dan menyatakan keinginannya membela Indonesia. 
 
Menuju perhelatan Piala Asia 2027, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania pada FIFA Matchday November 2026, dengan calon lawan kedua yang belum dipastikan. 
 
Suriah dan Kuwait menjadi sejumlah nama yang disebut dalam pembahasan calon lawan. Lantas, mampukah skuad asuhan Herdman bersaing dengan Jepang, Qatar, dan Thailand untuk melangkah jauh di Piala Asia 2027? 
 
Simak pembahasan lengkapnya dalam Podcast Kick Off bersama tiga jurnalis Okezone: Ramdani Bur, Erha Ramadhoni dan Wikanto Arungbudoyo.
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