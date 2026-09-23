Veda Ega Pratama Diincar Tim Jerman: Bertahan atau Taklukkan Tantangan Baru?

JAKARTA - Masa depan pembalap muda berbakat Indonesia Veda Ega Pratama tengah jadi perbincangan. Kabar itu bermula dari salah satu tim yang sedang mencari pengganti untuk Moto Tri 2027. Hebatnya, nama rider asal Gunung Kidul itu masuk dalam radar bidikan.

Bukan hal mengagetkan sesungguhnya. Dari 14 seri Moto Tri 2026 Veda mampu mencetak dua podium, yakni finish ketiga di GP Brazil dan GP Prancis. Penampilannya pun cukup ciamik dengan menempati posisi tujuh pada klasemen Moto 3 2026 bermodal 97 poin.

Patut diingat ini adalah musim pertama Veda mengaspal di balapan motor Grand Prix. Banyak orang mungkin mengira musim debut akan menjadi masa penyesuaian yang panjang. Namun dia justru menghadirkan gebrakan.

Veda mulai menunjukkan diri layak diperhitungkan sebagai rider papan atas di masa depan. Akan tetapi, dunia balap tidak pernah berhenti berputar. Ketika seorang pembalap mulai bersinar, pertanyaan besar segera muncul. Ke mana langkah berikutnya? Apakah akan bertahan bersama tim yang telah membesarkan namanya atau mengambil risiko bergabung ke tim baru yang menawarkan tantangan lebih besar?