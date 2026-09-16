Terbongkar! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Faktor Diduga Jadi Pemicu Purbaya Dicopot

JAKARTA – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi menteri keuangan mengejutkan banyak orang. Penggantian yang terkesan sangat mendadak itu tak urung menimbulkan berbagai spekulasi. Apa yang salah dengan Purbaya?

Ekonom senior Icsanuddin Noorsy menilai Purbaya tengah menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut kultur organisasi dan resistensi terhadap perubahan di lingkungan institusi.

Noorsy mengatakan, dalam setiap perubahan organisasi, resistensi atau penolakan merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, seorang pemimpin harus memahami karakter dan kultur organisasi yang dipimpinnya. Dia menilai persoalan internal tersebut juga dapat memunculkan intrik-intrik politik di dalam organisasi.

"Saya berpengalaman untuk itu. Saya pernah berada dalam satu organisasi merger. Saya pernah dalam organisasi yang bergelundung akar-karun. Jadi saya mengerti itu," ujar Noorsy saat menjadi narasumbur podcast The Daily Buzz Okezone, Selasa (15/9/2026).

Untuk diketahui, Purbaya dicopot ketika dirinya sedang mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (14/9/2026). Posisinya lantas digantikan Wamenkeu Suahasil Nazara.



Menurut Noorsy, selain persoalan internal, sejumlah isu eksternal dan strategis turut membebani Purbaya. Dia menyebut persoalan pembayaran utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung hingga tawaran utang dari IMF yang ditolak.

Sementara secara strategis, kata Noorsy, Purbaya dihadapkan pada persoalan nilai tukar, tingginya suku bunga, mahalnya biaya impor, hingga tingginya biaya belanja teknologi. Tekanan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang serta kenaikan subsidi BBM juga disebut turut menekan APBN sehingga ruang fiskal menjadi sempit.

Di tengah akumulasi persoalan tersebut, Noorsy menilai gaya komunikasi Purbaya kemudian dipersepsikan sebagian orang sebagai sosok "koboi". Namun, dia memiliki pandangan berbeda.

"Orang bilang koboi, tapi kalau saya bilang bukan koboi. Itu gambaran orang yang memang terbiasa straightforward. Orang yang biasa straight mengemukakan apa yang ada," katanya.

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