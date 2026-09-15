Persib Bandung Vs FC Seoul: Ujian Berat di Tengah Jadwal Padat

BANDUNG - Persib Bandung bersiap menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two). Pertandingan ini dinilai menjadi ujian penting bagi Maung Bandung untuk mengukur sejauh mana level mereka saat berhadapan dengan klub papan atas Asia.

FC Seoul bukan lawan sembarangan. Klub asal Korea Selatan tersebut disebut sebagai salah satu tim kuat di kompetisi domestiknya dan saat ini berada di posisi teratas Liga Korea Selatan dengan keunggulan 16 poin atas tim peringkat kedua. Kondisi tersebut membuat Persib menghadapi tantangan berat dalam upaya meraih hasil positif.

Meski demikian, Persib dinilai memiliki peluang untuk melangkah jauh di ACL Two. Bahkan, keberhasilan mencapai semifinal dapat memberikan kontribusi positif terhadap koefisien klub Indonesia di kompetisi Asia. Namun, target tersebut tetap harus disesuaikan dengan kualitas lawan yang dihadapi.

"Kalau kita lihat dari daftar pemain Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026, sebenarnya tidak ada (pemain FC Seoul). Tapi bukan berarti pemain FC Seoul jelek. Mereka punya kualitas, hanya kalah bersaing dengan pemain Korea yang bermain di luar negeri," ujar Ramdani Bur dalam podcast Kick Off, dikutip Selasa (15/9/2026).

Bukan hanya itu tantangan Thom Haye dkk. Persib juga harus menghadapi tantangan lain berupa jadwal padat dan perjalanan ribuan kilometer. Kondisi fisik serta kemampuan menjaga konsistensi menjadi faktor penting sebelum menghadapi FC Seoul. Lantas bagaimana peluangnya?

Podcast Kick Off mengulas tuntas kans pasukan Igor Tolic itu dalam bahasan yang renyah namun tetap berbobot bareng tiga jurnalis Okezone: Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Feby Novalius.