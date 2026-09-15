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Dharma Pongrekun Bela Ulta Levenia soal Kontroversi HAARP: Tidak 100 Persen Salah!
, Jurnalis-Selasa 15 September 2026 10:25 WIB
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JAKARTA – Kontroversi pernyataan Deputi Bakom Ulta Levenia mengenai High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) mendapat pembelaan mantan Wakil Kepala BSSN Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun. Dharma menyatakan Ulta tidak sepenuhnya salah dalam menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan adanya faktor tertentu di balik berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.
 
Dharma menyampaikan simpati dan meminta Ulta tidak takut menyampaikan apa yang diketahuinya. Menurut dia, Ulta hanya perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci agar publik dapat memahami benang merah dari informasi yang disampaikannya.
 
"Mbak Ulta soal HAARP, atas penyampaiannya itu saya nyatakan di sini Mbak Ulta tidak 100 persen salah," ujar Dharma dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (14/9/2026).
 
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini menyebut Ulta telah berani menyampaikan apa yang diyakininya diketahui, meski penyampaiannya dikemas dalam konteks bercanda. Dia juga menyinggung soal kemungkinan yang selalu terbuka dalam berbagai peristiwa. Menurutnya, suatu kejadian perlu dilihat lebih jauh dengan mempertanyakan penyebab dan faktor yang mendahuluinya.
 
"Tidak ada sesuatu yang terjadi yang merusak ini tanpa ada faktor-faktor sebelumnya," kata Dharma.
 
Untuk diketahui, Ulta menjadi sorotan seusai berbicara mengenai dugaan adanya faktor lain di balik rentetan erupsi gunung berapi di Indonesia. Setelah viral, Ulta menyebut pandangan tersebut sebagai pemikiran pribadi. Dia juga menyatakan kaitan HAARP dengan bencana selama ini banyak muncul dalam spekulasi yang tidak didukung bukti ilmiah. 
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