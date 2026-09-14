Bisa Apa Timnas Voli Putri Asian Games 2026 Tanpa Megawati Hangestri?

JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) resmi memanggil 12 pemain untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Di bawah arahan pelatih kepala Marco Sugiyama, skuad Garuda Pertiwi diisi oleh kombinasi pemain berbakat yang mayoritas didominasi oleh pilar-pilar muda asal Jawa Timur.

Namun ada yang berbeda. Timnas kali ini tak diperkuat pemain andalan, Megawati Hangestri Pertiwi. Seperti diketahui, Megawati kini fokus menyongsong musim baru liga voli Korea Selatan bersama klub barunya, Hyundai Hillstate. Nah tanpa Mega, bagaimana kansa Timnas Voli?

PBVSI mengakui absennya Megawati akan menjadi kehilangan besar bagi daya gedor lini serang mengingat kontribusinya yang sangat krusial di pos opposite selama ini. Kendati demikian, PBVSI menghormati keputusan pribadi sang bintang demi kebaikan karier dan kebugaran fisiknya. Mereka juga akan memanfaatkan momentum ini untuk menyiapkan regenerasi pemain pelapis yang diharapkan bisa jadi penerus Mega.