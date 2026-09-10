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Persija Jakarta vs Persib Bandung, Kesaktian STY Diuji Pangeran Biru
, Jurnalis-Kamis 10 September 2026 13:36 WIB
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JAKARTA – Laga panas tersaji di pekan kedua Super League 2026-2027. Dua tim legendaris bakal saling bunuh demi mendapatkan tiga poin. Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi tamunya, Persib Bandung, di Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).
 
Pertarungan bertajuk El Clasico Indonesia ini bukan hanya menjadi pertemuan sarat gengsi. Dalam 17 pertandingan terakhir di Jakarta, Maung Bandung--julukan Persib--inferior atas Persija. 
 
Pada periode tersebut, Persija Jakarta dominan dengan catatan 10 menang dan tujuh imbang. Kendati berbekal statistik minor, Pangeran Biru tidak pernah gentar. Kemenangan melawan PSM pada pekan lalu jadi modal positif. So, siapa bakal tertawa paling akhir di super big match ini?
 
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