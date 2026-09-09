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Detik-Detik SMAN 1 Seyegan Juara Okezone National Championship Regional Yogyakarta
, Jurnalis-Rabu 09 September 2026 13:44 WIB
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SLEMAN - SMAN 1 Seyegan keluar sebagai juara Okezone National Championship 2026 Regional Yogyakarta. Di partai final, tim berkostum kebesaran hijau itu sukses menaklukkan MAN 2 Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.
 
Pertandingan berlangsung di GOR Pangukan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (6/9/2026) sore WIB. Gol tunggal kemenangan SMAN 1 Seyegan dicetak Verdianto Zeka Kurniawan pada menit ke-12. 

Dengan hasil ini, SMAN 1 Seyegan dan MAN 2 Yogyakarta akan melaju ke grandfinal yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Dua wakil Yogya akan bertemu dengan dua kampiun regional Jakarta, Surabaya dan Bandung.
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