Detik-Detik SMAN 1 Seyegan Juara Okezone National Championship Regional Yogyakarta

SLEMAN - SMAN 1 Seyegan keluar sebagai juara Okezone National Championship 2026 Regional Yogyakarta. Di partai final, tim berkostum kebesaran hijau itu sukses menaklukkan MAN 2 Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan berlangsung di GOR Pangukan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (6/9/2026) sore WIB. Gol tunggal kemenangan SMAN 1 Seyegan dicetak Verdianto Zeka Kurniawan pada menit ke-12.



Dengan hasil ini, SMAN 1 Seyegan dan MAN 2 Yogyakarta akan melaju ke grandfinal yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Dua wakil Yogya akan bertemu dengan dua kampiun regional Jakarta, Surabaya dan Bandung.