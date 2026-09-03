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Murka! Subhan Palal Tantang Andi Azwan di The Daily Buzz: Ijazah Gibran Ada Gak?
, Jurnalis-Kamis 03 September 2026 12:00 WIB
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JAKARTA - Advokat Subhan Palal terlibat adu mulut dengan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Di podcast The Daily Buzz Okezone, Subhan berkali-kali mececar Andi perihal keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 
“Mana buktinya? Hei Azwan mana buktimu? Tunjukkan di sini,” kata Subhan, Selasa(2/9/2026)
 
Subhan kembali mengklaim latar belakang pendidikan Gibran tidak memenuhi syarat minimal Undang-Undang Pemilu yaitu tamat SMA atau sederajat. Karena itu, kata dia, semestinya Gibran juga tidak bisa mengikuti Pilpres.
 
Sementara itu Andi Azwan menyangkal keras argumentasi Subhan. Menurut dia, tudingan Subhan bukan hanya keliru karena itu ranah KPU tetapi juga suara sumbang yang berulang menunjukkan ada kepentingan tertentu di balik serangan terhadap Gibran.
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