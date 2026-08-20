KICK OFF: Heboh Bocoran Skuad Timnas ASEAN Cup 2026, Rizky Ridho Dicoret?

JAKARTA – Daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang bakal tampil FIFA ASEAN Cup 2026 masih disimpan rapat-rapat oleh pelatih John Herdman. Namun, jagat maya heboh ketika beredar nama-nama yang disebut telah terpilih mengisi Skuad Garuda di ajang tersebut.

Dalam list yang beredar luas, Herdman memasukkan Ricky Kambuaya. Namun yang bikin heboh, nama Rizky Ridho justru terlempar dari turnamen yang akan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut.

Benarkah demikian? Podcast olahraga Kick Off Okezone menguliti rumor dan kemungkinan-kemungkinan pilar Garuda nanti. Bersama jurnalis olahraga Ramdani Bur, Erha Aprili dan Wikanto Arungbudoyo, lika-liku persiapan Tiimnas dikupas dengan gaya asyik dan keren.